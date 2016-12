Plus d'infos sur le spectacle Ivana Show à Les Ponts de Ce

IVANA SHOW Une revue transformiste unique ! Paillettes, humour, émotion, nostalgie, rêve sont au rendez-vous !!! Des imitations de personnages mythiques, sketchs en direct, numéros humoristiques et plein d'émotion qui vous feront vibrer et rire.Venez vivre avec vos amis, familles ou collègues une soirée magique qui commence par un repas concocté par notre chef (boissons incluses) dans une ambiance tamisé cabaret dans un lieu majestueux. Fin du dîner les lumières s'éteignent pour laisser place au spectacle 1h40 environ, 5 artistes se succèdent sur la scène pour se glisser dans la peau de célèbres chanteuses de Cabaret, Donna Summer, Mary Poppin... Un dîner spectacle très original qui vous fera découvrir le monde du cabaret transformiste. Le menu Cocktail Maison et ses ficelles apéritives & Poêlée de queues de gambas en feuilleté sur un lit d'épinards frais, sauce au curcuma Cheverny Le Petit Chambord & Filet de canette fermière rôti sur peau sauce Philomène « Cointreau », petite tartelette aux échalotes confites façon Tatin Saumur Champigny Château Parnay & Le trio des fromages de France sur un lit de salade verte & Gros macaron sur un sorbet ananas, petit jus aux épices douces & Café, infusion