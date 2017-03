Plus d'infos sur le spectacle Six Pieds Sur Terre à Cholet

A 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Statistiquement il lui reste vingt ans à vivre. La mort c'est déjà demain. Et c'est du coup l'heure d'aller à l'essentiel. Que se passera-t-il le jour où la maladie nous aura transformés en pantins tragiques ? Six pieds sur terre, c'est ça une injonction grave et hédoniste, tragique et drôle : puisque nous viendrons tous à mourir, dépêchons-nous de vivre ! Sur le mode tragicomique, Jean-Luc Piraux, interprète belge, aborde la fin de vie avec lucidité et dérision, en chatouillant dans les creux de l'estomac. Avec sa dégaine à la Tati, il n'est pas un brutal qui vous assène des vérités difficiles à accepter. Non, avec lui, c'est en demi-teinte, c'est avec le sourire qui permet de désamorcer les angoisses. C'est aussi avec le bon rire franc qui surgit soudain pour libérer les tensions. On ressort avec l'envie, plus que jamais, de célébrer la vie !