Plus d'infos sur le spectacle Le Cabaret Des Curiosites, Carte Blanche Jtda à Cholet

Collectif Jamais Trop d'Art !

Spectacle unique et Entresorts

Franchir la porte d'entrée de cette soirée, c'est accepter de foncer vers l'inconnu, de se retrouver bousculé par les numéros et les spectacles d'un Cabaret détourné par les musiciens et comédiens du Collectif. Le mot 'Curiosités' est à prendre là sous son sens ancien : des objets collectionnés, et montrés, avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. Et de l'inédit, il y en a au programme.

Seule certitude, il est préférable de s'habiller en Blanc, de venir avec son téléphone, et de réserver rapidement. Car le nombre de places est limité.