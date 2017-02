Plus d'infos sur le spectacle Je Suis Bien, Je Vole à Angers

Dans le cadre de "15 jours pour les différences" Un film de Bertrand Guerry et Thibaut Ras - 2015 - 0h52 En 1988, à Angers, Marie-France Roy crée l'association Résonnance qui permet de promouvoir la danse contemporaine par l'enseignement et la création. Depuis plus de 20 ans, elle se concentre surtout sur la mixité des âges, des cultures et des handicaps. Quels que soient l'âge, l'aspect physique, le vieillissement, chacun s'approprie sa propre gestuelle et sa force d'expressivité sur scène. L'acceptation de la différence devient alors plus limpide grâce à la danse dans une expression artistique.