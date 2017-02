Plus d'infos sur le spectacle Clandestin, Voyage En Autisme à Angers

1h10 - dès 12 ans Association Pour Ma Pomme D'après le livre d'Elisabeth Emily Jeu : Claire Rieussec, Béatrice Poitevin C'est une aventure sensible et artistique qui raconte le combat au jour le jour d'une mère pour son enfant autiste. Entre humour, colère, poésie, abattement, exaltation... Toutes nos émotions sont en émoi. Nous grandissons avec Louis quand Elisabeth EMILY observe les premières étrangetés dans le comportement de son fils, quand elle supplie un diagnostic dont elle avait depuis longtemps déjà l'intuition, quand elle réinvente chaque jour les mots «parentalité» et «éducation», quand on leur tire dessus à coups de «regards»...