Plus d'infos sur le spectacle Petit Bleu Et Petit Jaune à Angers

Dès 15 mois - 40 mn Théâtre / Danse Compagnie Gestuaire Danse Théâtre - D'après l'oeuvre de Léo LIONNI Une histoire d'amitié, une invitation à un voyage visuel et sensoriel. « Petit-Bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune ! » L'un et l'autre...Toi et Moi... Bleu et Jaune... Plus rien n'est comme avant. Personnages de papier, jeux de doigts, coucou-caché... Un univers coloré pour un décor intimiste et épuré, une création sonore délicate et ludique. Les différences se mêlent, on devient autre en restant soi-même...