Plus d'infos sur le spectacle Eureka à Angers

Théâtre d'objets Dès 1 an - 35 mn On connait les deux précédents spectacles de Monsieur Barnabé : «Artisan Musicien» et «Osni». Cette dernière création, c'est une expérience sensorielle riche et singulière pour les tout-petits avec lumières artificielles et sons de synthèse. Des dizaines de sources lumineuses prennent vie au son de la musique électronique. Des objets de toutes les formes : grands, petits, longs, plats, gros... Des lumières de toutes les couleurs : jaunes, bleues, rouges, vertes... La lumière dans tous ses états : clignotante, rebondissante, tournante, volante. C'est une composition à la fois sonore et visuelle, dirigée par un maître d'orchestre qui utilise un langage gestuel atypique pour faire naître l'harmonie !