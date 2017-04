Plus d'infos sur le spectacle Chloe Et Les Poum Poum Tchac Band à Angers

Dès 6 ans - 1h C'est comme un concert au stade de France... Des grosses enceintes, une mise en scène, des chorégraphies et des costumes. C'est un spectacle avec dedans un concert, joué par des personnages burlesques et déjantés. C'est des chansons comme des histoires qui évoquent avec humour et poésie l'enfance dans tous ces états. C'est de la musique actuelle ou le rock et le hip-hop se mêlent à des inspirations jazzy ou même country. C'est un groupe mais ils ne sont que deux... et un ordinateur complice. C'est leurs seules voix qui chantent, harmonisent et font la boîte à rythme.