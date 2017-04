Plus d'infos sur l'exposition Bertrand Gadenne à Saumur

Ackerman, Maison de vins de Loire, présente

« Fragments d'un paysage mythologique »

une nouvelle oeuvre monumentale, dans ses caves troglodytiques

« J'ai construit mon travail autour d'un univers figuratif qui relève de la mythologie. »

Plus qu'un simple lieu de visite, la Maison Ackerman se définit comme un lieu à vivre, riche en émotions et expériences. Désireuse de faire découvrir l'art de vivre ligérien et transmettre sa passion du vin, Ackerman offre des scénographies ouvertes à la création, aux échanges et à l'éclectisme... pour régaler les sens et valoriser l'art ou plutôt « les arts », sources d'inspiration, d'émotion et de partage.

Une invitation au voyage dans les profondeurs de la terre, une métamorphose des lieux propice à la démesure et à l'imaginaire. Bertrand, troisième lauréat, nous offre des mises en scènes picturales numériques s'intégrant et se fondant parfaitement bien dans ces vastes scénographies artistiques multi-sensorielles et immersives. Le visiteur devient acteur de cette mise en scène unique en son genre.

Site web : http://www.ackerman.fr