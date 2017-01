Plus d'infos sur l'Résidence Ackerman : Exposition De Vincent Mauger à Saint Hilaire saint Florent

La Maison Ackerman, 1ère maison de vins de Loire, et la prestigieuse Abbaye Royale de Fontevraud, s'unissent autour d'un projet artistique inédit : LA RÉSIDENCE ACKERMAN + FONTEVRAUD LA SCÈNE et vous propose une oeuvre monumentale et éphémère MONUMENT SYNTHÉTIQUE de VINCENT MAUGER.

Riche d'un patrimoine troglodytique unique dans la région par son architecture spectaculaire, Ackerman, la maison référente des vins à fines bulles de Loire, a décidé de s'unir à l'Abbaye Royale de Fontevraud pour donner naissance à la RÉSIDENCE

ACKERMAN + FONTEVRAUD LA SCÈNE. Cette initiative créée en 2015 par ces deux « institutions », déjà reconnues pour leurs actions de soutien à la création, donne chaque année la liberté à un artiste d'investir les caves Ackerman et de créer une oeuvre

onirique qui transporte les visiteurs dans un univers immersif. La RÉSIDENCE a déjà permis à Julien Salaud de créer une oeuvre unique, Fleuve Céleste, qui se déploie délicatement dans une des galeries monumentales des caves de la Maison Ackerman, telle une voûte stellaire.

Vincent Mauger est le deuxième lauréat de la RÉSIDENCE. Très actif sur la scène artistique française, Vincent Mauger s'est immergé dans cet espace singulier, s'imprégnant de son histoire, de sa lumière et de son atmosphère. En art comme en vin, la perfection naît de l'alchimie entre différents éléments. Ephémère, l'oeuvre nommée Monument Synthétique a été inaugurée le 21 avril 2016 et sera visible pour une durée de trois ans.

Une expérience à vivre, contempler et ressentir !

Site web : http://www.ackerman-fontevraud.com/