Plus d'infos sur l'exposition Chateau De Montsoreau

Seul château de la Loire à être bâti dans le lit du fleuve, le Château de Montsoreau a été récemment transformé en musée d'art contemporain. Il accueille, sur plus de 2000m2 d'exposition et trois niveaux, la collection Philippe Méaille ainsi que des expositions temporaires consacrées à des artistes de renommée internationale comme Agnès Thurnauer qui a investi le dernier étage du lieu jusqu'au 25 octobre. Gratuité : personnes handicapés, journalistes, enfants de -5 ans Ouverture 2016 : tous les jours jusqu'au 13 novembre 2016 de 10h à 19hRéouverture pour les vacances d'hiver 2016 (du 11 décembre au 3 janvier) de 10h à 17hOuverture 2017 : du 1er avril 2017 au 5 janvier 2018, de 10h à 19h, fermeture le lundiAccès aux personnes à mobilité réduite (rampes d'accès et ascenseur)Restaurant du château : le Jean 2 2 ambiances :Une salle voûtée, cosy, intimiste et décontractée avec un coin bibliothèque.Une terrasse avec roof top et vue sur la confluence entre la Loire et la Vienne.Des ardoises de cochonnailles et de fromages artisanaux (à partir de 9,50€)Une sélection de vins naturels français.