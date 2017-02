Plus d'infos sur le concert Walter Ricci à Angers

JAZZ POUR TOUS (L.2-1048510 / 3-1048511) présente ce spectacle

Pour le centenaire de "The Voice", quoi de mieux que faire appel à un ressortissant de son Italie d'origine ? Car Walter Ricci est un authentique crooner dont le charme typiquement napolitain s'ajoute à un superbe timbre de voix et à un swing renversant, qualités qui lui ont permis d'enchaîner tournées et enregistrements avec Stefano di Battista ou Enrico Rava. Avec l'excellent quartet de David Sauzay, ils ont décidé de collaborer pour le meilleur dans ce bel hommage à Frank Sinatra avec des chansons qui ont fait sa gloire comme Fly Me To The Moon, Fascinating Rhythm ou d'autres moins connues, mais toutes bénéficient de réarrangements originaux et donnent à Walter Ricci l'occasion de faire également valoir un étonnant talent pour le scat.Accès personnes à mobilité réduite: 02 41 24 16 40