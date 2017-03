Plus d'infos sur le concert Onpl : Mille Et Une Nuits à Angers

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE présente

Modeste Moussorgski (1839-1881) ?oe Ouverture de KhovantchinaKaija Saariaho (née en 1952) ?oe D'om le vrai sens ?oe Kari Kriikku, clarinetteNikolaï Rimski-Korsakov ?oe Shéhérazade?oe Vassilis Christopoulos, directionDans la Khovantchina de Moussorgski, intrigues politiques, persécutions religieuses et souffrances d'une nation se mêlent au destin des protagonistes, sous le sceau de l'amour et de la tragédie. Cette oeuvre est située à un tournant dans l'histoire de la Russie, quand s'affrontèrent les forces de l'ordre établi et du renouveau. Dès l'Ouverture, la flamme des émotions et des ambitions individuelles s'affirme.Le concerto pour clarinette D'Om le vrai sens, composé par Kaija Saariaho est dédié à Kari Kriikku, clarinettiste finlandais qui en sera l'interprète. Le titre de cette oeuvre fait référence au sixième sens – le plus secret de tous – dont est doté l'être humain.Pour échapper à un destin funeste, Shéhérazade livre à un sultan sanguinaire, nuit après nuit des histoires trépidantes. Dans ce monde fantastique, les apparences sont souvent trompeuses. Lorsque le soir tombe, la musique s'élève et une nouvelle histoire commence. Sous la baguette de Vassilis Christopoulos, Shéhérazade nous plonge dans les mystères de l'Orient et des Mille et une nuits. La musique de Rimski-Korsakov, envoûtante et majestueuse, guide nos pas dans ces contrées lointaines et féeriques.