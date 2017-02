Plus d'infos sur le concert Nikolai Lugansky Et Vadin Rudenko à Angers

LA STE DES CONCERTS POPULAIRES (lic.2-1085477/3-1085478) présente ce concert

Nikolaï LUGANSKY et Vadim RUDENKO, un récital exceptionnel pour deux stars russes du piano Serge Rachmaninov : Deux Suites pour deux pianos Anton Arenski : Deux suites pour deux pianos Ils ont soulevé l'enthousiasme des plus grandes salles et des festivals internationaux en soliste et en récital à deux pianos. Nikolaï Lugansky et Vadim Rudenko joueront deux suites de compositeurs russes. La première suite de Rachmaninov illustre dans un style pianistique très romantique des textes poétiques : Lermontov, Byron.... La deuxième est contemporaine du deuxième concerto pour piano. Son lyrisme chaleureux reflète l'Italie où elle fut composée. Arenski, formé par Rimski-Korsakov, puis professeur de Scriabine et Rachmaninov, est moins connu que ses élèves, Son influence eut un rôle important dans l'histoire de la musique russe. Ses Suites mêlent la virtuosité au pittoresque. Réservation PMR : 02.41.88.16.81