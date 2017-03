Plus d'infos sur le concert Ken Peplowski Quintet à Angers

Difficile de résumer ici près de 50 ans de carrière puisque c'est adolescent que Ken Peplowski rejoint Tommy Dorsey puis Benny Goodman. Considéré par beaucoup comme le meilleur clarinettiste de jazz en activité, il a fréquenté les plus grandes salles et les plus prestigieux festivals, du Carnegie Hall au festival de Newport. Une vingtaine de CD sous son nom, environ cinquante comme soliste l'ont vu côtoyer le who's who du jazz et même enregistrer le concerto pour clarinette de D. Milhaud, la B.O. de plusieurs films de Woody Allen et des accompagnements pour Marianne Faithfull et Madonna (!!). Pour cette tournée européenne, il est accompagné d'une superbe équipe où la présence de Dave Blenkhorn à la guitare l'incitera certainement à convoquer les mânes de Benny Goodman et Charlie Christian.Accès personnes à mobilité réduite: 02 41 24 16 40