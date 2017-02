Plus d'infos sur le concert Kalamna à Angers

Tout-public - 1h15 Textes : Maram Al Masri Avec : Claire Bossé (Chant) Gilles Constant (Piano) Bachir Rouimi (Percussions et chant) François Marsat (Contrebasse) Dorian Zavatta (Saxophone et Clarinette) Un spectacle musical pour (re)découvrir les textes de la poétesse syrienne Maram Al Masri et pour donner une envie intense d'aller sans peur à la rencontre de l'autre. Les poèmes parlent d'amour, de sensualité mais aussi de la difficulté de vivre loin de sa patrie en guerre et des drames traversés par les femmes qui abandonnent leurs enfants sur les champs de bataille. Les compositions originales convoquent des climats sans terre fixe et des inspirations vagabondes orientales, des influences d'Europe de l'Est et même quelques éclats de Jazz.