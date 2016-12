Plus d'infos sur le concert Je Te Veux à Angers

Le concert Je Te Veux a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Angers 2017.

CIE BERNADETTE BOUSSE présente (Lic 2-1064366 / 3-1064367)

Les Cies Bernadette Bousse et Zabelle vous présentent : « Je Te Veux »Ébats joyeux de chansons Cabaret de chansons françaises mais pas seulement...Sous le toucher d'un violoncelle, d'un piano, d'un accordéon ou d'une guitare, les yeux se tripotent et s'agrippent, quatre mains se cherchent et jouent, deux voix s'élancent et vibrent entre deux rires...Je Te Veux :Désirs de Satie, Emily Loizeau, Cole Porter, Juliette, Niobé, Henri Salvador, Les Beatles et bien d'autres...avecIsabelle Zanotti et Arnaud Lévêque