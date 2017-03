Plus d'infos sur le concert Guillaume Coppola & Quatuor Alfama à Angers

LA STE DES CONCERTS POPULAIRES (lic.2-1085477/3-1085478) présente ce concert

Guillaume COPPOLA piano Quatuor ALFAMA, quatuor à cordes Franz Schubert : Quatuor "La jeune fille et la mort" Robert Schumann : Sonate pour piano op. 22 en sol mineur Johannes Brahms : Quintette avec piano op.18 Belle diversité au programme de ce concert, avec un quatuor à cordes, une sonate pour piano, et un quintette avec piano. Ces trois oeuvres s'échelonnent sur quarante ans : entre 1824 pour le quatuor, et 1864 pour le quintette, la sonate ayant été composée en 1836. Le quatuor doit son nom aux variations du deuxième mouvement composées sur le thème de la mort apaisante dans le lied éponyme. La sonate de Schumann est la plus populaire de ses trois sonates pour piano. Le quintette de Brahms se situe dans la lignée des plus belles oeuvres de Beethoven et de Schubert. A travers trois formations différentes, trois compositeurs s'expriment avec un lyrisme passionné.