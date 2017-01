Plus d'infos sur le concert Elissa Cassini Et Alasdair Beatson à Angers

LA STE DES CONCERTS POPULAIRES (lic.2-1085477/3-1085478) présente ce concert

ELISSA CASSINI/ ALASDAIR BEATSON duo violon et piano W.A. Mozart Sonate pour violon et piano K. 304. Olivier Messiaen Thème et variations Georges Enesco Impressions d'enfance op. 28. L van Beethoven Sonate pour violon et piano n° 9 “A Kreutzer” op. 47. Lors de son séjour à Paris en 1778 Mozart composa cette sonate qui semble refléter un état de crise, avec des moments proches du pathétique. Mais la sérénité finit par s'imposer. En 1932, Messiaen dédie ce Thème et Variations à la violoniste Claire Delbos qu'il épouse cette même année. Intéressante contribution au répertoire pour violon et piano. Georges Enesco revenant au village de son enfance en 1940, composa une suite de dix tableaux évoquant le monde de son enfance. Cette oeuvre allie une extrême virtuosité à une poésie délicate. La célèbre sonate « À Kreutzer » de Beethoven, écrite dans un « style concertant » opposant les instruments, fut jugée « outrageusement inintelligible » par son dédicataire qui refusa de la jouer... et elle est maintenant devenue une des sonates les plus jouées ! Réservation PMR : 02.41.88.16.81