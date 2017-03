Plus d'infos sur le concert Alain Chamfort à Angers

CHEYENNE PRODUCTIONS (Lic 3143386) présente en accord avec GCP, LM Organisations et Tessland avec NOSTALGIE ce concert

Derrière son éternelle silhouette de jeune dandy se manifeste un cas singulier de la chanson française : une carrière qui dure depuis quarante ans, traversée de tubes ouatés comme Traces de Toi ou Manureva. Grâce à son talentueux album-livre autour d'Yves Saint Laurent, le chanteur est revenu au premier plan. Baptisé tout simplement Alain Chamfort, son nouvel opus le voit renouer avec son côté pop (Joy). Enregistrées par Frédéric Lo et écrites par son parolier de toujours Jacques Duvall, les onze chansons composées par Alain Chamfort évoquent les jeux de l'amour et des rencontres. On y retrouve un Chamfort tout en légèreté, attaché comme jamais à la figure féminine, femme fantasme / fatale et l'élégance d'un artiste toujours en équilibre mais qui ne faillit jamais. PMR 02.47.49.80.03